Il cane fiuta la cocaina Denuncia e patente ritirata ad un giovane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Gli agenti delle Volanti, diretti dal V.Q.A. Cinzia Nicolini, unitamente ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria – Marche e Cinofili, hanno setacciato il territorio anconetano contrastando ogni forma di illegalità, soprattutto nei confronti dei reati predatori, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, ponendo anche particolare attenzione anche al rispetto del Codice della Strada.Ed è proprio in quest’ultimo ambito che da ieri sera una task force di agenti specializzati nel controllo del territorio ha effettuato – l’operazione è tuttora in corso - decine di controlli nelle zone più a rischio della città soprattutto tra la Stazione, il quartiere Archi ed il quartiere Piano San Lazzaro.Nel corso di un posto di controllo in piazza Rosselli gli agenti procedevano al controllo di una utilitaria Fiat con due persone a bordo. I movimenti frenetici, la particolare loquacità ed i gesticolii del conducente apparivano alquanto sospetti e, pertanto, i poliziotti effettuavano una perquisizione utilizzando il cane antidroga “Walle” che fiutando tra le tasche dei pantaloni del soggetto, indicava con la zampa la tasca ove poco dopo i poliziotti rinvenivano una bustina termosaldata contenente una dose di cocaina.Rifiutandosi di sottoporsi agli esami previsti, il 22 enne albanese, conducente dell’auto, veniva denunciato per il reato penale di guida in stato di alterazione dall’uso di sostanze stupefacenti, art. 187 del C.d.S., con ritiro immediato della patente di guida.