Azzannata alla mano da un Bulldog per difendere il suo Yorkshire: 45enne all'ospedale

ANCONA - Infila le mani nelle fauci di un cane di grossa taglia pur di salvare la vita al suo Yorkshire. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio attorno alle 17 in via Matteotti ed ha visto come protagonista sfortunata una donna di 45 anni. In base a quanto ricostruito in zona, la donna stava camminando assieme al suo cane, uno Yorkshire, quando ad un certo punto è stata assalita da un Bulldog.

In pochi istanti il Bulldog sfuggito al controllo del padrone si è avventato sul cane della donna. Vista la situazione che si era venuta a creare la 45enne non ha esitato a mettere le mani nella bocca del cane pur di liberare loYorkshire, che è rimasto praticamente illeso. Un gesto istintivo che senza dubbio ha evitato guai al cane di piccola taglia ma che la donna ha pagato a caro prezzo, riportando delle ferite - se pur superficiali - alla mano. Sul posto è intervenuto un mezzo della Croce Gialla di Ancona che ha provveduto al trasporto della donna al pronto soccorso di Torrette dove è stata sottoposta a tutta la profilassi del caso. In via Matteotti si portata anche una pattuglia della Polizia municipale per i rilievi di legge. Mortificato per quanto accaduto il proprietario del Bulldog che si è assunto l’intera responsabilità. Il cane è comunque risultato in regola con le vaccinazioni.

