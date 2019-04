Quel cane è troppo aggressivo. Il sindaco: «Va rieducato dal veterinario»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un cane attacca un suo simile in un parco pubblico di via Flaminia vicino alla stazione. Senza guinzaglio e senza museruola, lo azzanna così forte che la prognosi per l’aggredito, di razza barbone, diventa riservata. Parte la segnalazione al Servizio Veterinario Pubblico, ente che a sua volta si rivolge al Comune. Il provvedimento non si fa attendere: il padrone dell’aggressore (razza corsa) dovrà scegliere un veterinario privato che possa seguire il cane e suggerirgli «le principali norme di comportamento». Dovrà anche «effettuare un percorso formativo con personale abilitato alla rieducazione comportamentale anche su indicazioni del veterinario di fiducia, se questi non fosse espressamente a ciò abilitato». La direttiva è contenuta nel documento firmato ieri mattina dal sindaco Valeria Mancinelli sulla base di un’ ordinanza nel Ministero della Salute e del regolamento comunale sulla tutela degli animali d’affezione, decreti che prendono in esame situazioni di pericolo legate alla presenza, tra gli altri, degli amici a quattro zampe.