Camper e cani della Polizia in piazza per una "dimostrazione-lezione" ai bambini della scuola elementare

ANCONA - Camper della polizia questa a mattina in piazza Cavour, insieme al personale del Gruppo Cinofili. Ai bambini della scuola primaria “Maestre Pie Venerini” di Ancona è stata fatta vedere una breve esibizione dei cani antidroga della Polizia di Stato e illustrato i compiti che svolgono questi preziosi compagni di lavoro. Nella circostanza sono stati distribuiti cappellini con il logo della Polizia di Stato ed i bambini hanno potuto conoscere e apprezzare gli amici a quattro zampe, con la pettorina blu, Ermes e Eldox, rispettivamente un malinois e un pastore tedesco. Il gruppo cinofili della Questura di Ancona, conta ben tredici cani, specializzati nei servizi antidroga, antiesplosivi ed in ordine pubblico, per la gestione di particolari eventi. «Esserci sempre - ha dichiarato il questore Capocasa -, vivere insieme gli spazi urbani, condividere la quotidianità con i cittadini, grandi e piccoli, è lo spirito della nostra missione, al servizio della collettività». L’iniziativa verrà riproposta nelle prossime settimane, individuando per ciascuna occasione, un tema di approfondimento, con la partecipazione di tutte le diverse specialità e competenze della Polizia di Stato.

Ultimo aggiornamento: 12:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA