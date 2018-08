Campeggio e bivacco abusivo sulla spiaggia di Mezzavalle: 75 illeciti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Dalla scorsa notte il Carabinieri Forestali delle Stazioni del Conero, Senigallia ed Ancona, congiuntamente alla Polizia Municipale di Ancona, hanno eseguito una serie di accertamenti lungo la spiaggia di Mezzavalle, al fine di verificare il rispetto dell'ordinanza 1/2018 del Comune di Ancona, la quale, tra l'altro, vieta il campeggio, bivacco e introduzione di animali da compagnia in spiaggia.Purtroppo, nonostante i numerosi articoli usciti sulla stampa e i cartelli apposti lungo il sentiero che conduce alla prestigiosa località turistica, dalle 5:30 quando sono scattati i controlli, si è accertata la presenza di numerose persone con tende ombrelloni o sacchi a pelo, che stavano dormendo in spiaggia, o che avevano montato la tenda. Alcuni avevano anche il cane al seguito.Tutte le persone sorprese lungo il litorale sono state generalizzate e sono stati contestati 75 verbali amministrativi che prevedono il pagamento di una somma da 100 a 1000 euro, previsti dall'articolo 1164 Comma 2 del Codice della navigazione, che verranno notificati nei prossimi giorni ai trasgressori dai reparti operanti.Quello di oggi è il quinto controllo che viene eseguito dai Carabinieri Forestali del Conero lungo la spiaggia di Mezzavalle, i primi quattro controlli, eseguiti con un numero minore di militari, hanno avuto una finalità principalmente preventiva, ma constatato il perdurare delle irregolarità, in data odierna è stata costituita una task force, composta da 15 unità, tra cui 10 Carabinieri Forestali e 5 agenti della Polizia Municipale, con lo scopo di contestare gli illeciti che perdurano da giorni nonostante anche i numerosi articoli usciti sulla stampa locale.