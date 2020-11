ANCONA - Stava camminando in piazza Roma quando all'improvviso inciampando in una buca è caduta a terra. Dolore e paura per una donna sui 50 anni: i soccorsi sono stati immediati e la donna è stata portata grazie all'intervento della Croce Gialla con una probabile frattura ad una gamba all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.

