Camion piomba sulle auto: due all'ospedale e file chilometriche

ANCONA - Un’altra giornata di caos ordinario sulla Flaminia per un tamponamento a catena provocato da una motrice finita addosso a un’auto. Attimi di paura allo stato puro per una coppia che viaggiava a bordo di una Fiat Punto, centrata in pieno dal mezzo pesante. All’ospedale sono finiti marito e moglie. Fortunatamente le loro condizioni non sono gravi, ma la scena che si è presentata agli automobilisti di passaggio, poco dopo le 8, è stata da brivido. Nel tamponamento a catena sono rimaste coinvolte tre auto più la motrice: tutti illesi tranne la coppia di cinquantenni anconetani. L’incidente è avvenuto sulla Flaminia, fra Torrette e Collemarino, nei pressi della residenza Anni Azzurri, in direzione Ancona. Si sono formate code chilometriche sulla Flaminia in un orario di punta, per la disperazione di chi doveva andare al lavoro ed è rimasto bloccato nel traffico congestionato, con inevitabile tam-tam di proteste sui social.