ANCONA – Caos e lunghe code questa mattina in via Conca per un camion in panne che si è fermato a margine della carreggiata, ostruendo di fatto una delle due corsie a scendere. Il punto in cui si trova il tir è nei pressi dell'ultimo semaforo di via Conca, prima dell'incrocio con la Flaminia. Inevitabili i disagi per i viaggiatori, con lunghi incolonnamenti fino al Taglio di Torrette e, di conseguenza, anche sulla Statale 16.