Camion contro il guardrail, bucato il serbatoio con 600 litri di gasolio

ANCONA Nel pomeriggio, attorno alle 15.45, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Conca per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, un autoarticolato ha urtato il guardrail rompendo il serbatoio del carburante dove vi era circa 600 litri di gasolio. I vigili del fuoco hanno tamponato la perdita di carburante e prestato assistenza durante il travaso del carburante.