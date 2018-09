Sono 1.129 aspiranti medici ma disponibili solo 180 posti Scattano i test d'ingresso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Universitari ai box di partenza. Si comincia oggi con il corso triennale chiamato «Geometra laureato» e domani sarà la volta di Medicina e Odontoiatria da sempre considerata quella più dura da superare, la prova d’accesso a Medicina e Chirurgia punta a selezionare 150 candidati (più 10 extra Ue) per l’anno accademico. 2018/2019. Dieci in più rispetto allo scorso anno, ma la scrematura sarà comunque sostanziosa perché si presenteranno alla corte della Politecnica ben 1.129 studenti al test unico di ingresso di domani. Sono invece 20 i posti disponibili per Odontoiatria. La carica dei candidati, oltre che dai Paesi stranieri sopracitati, proviene da diverse parti d’Italia: il gruppo più sostanzioso (957) è marchigiano, ma 68 candidati si spostano dall’Abruzzo, 22 dalla Puglia.