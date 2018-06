Camera e cucina all’aperto vicino a piazza d’Armi Blitz dei vigili urbani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Una sorta di camera da letto con tanto di armadietto e materassi singoli, un angolo cottura con un fornello a gas e come se non bastasse un punto dove consumare i pasti a pochi metri da una specie di credenza. Non siamo all’interno di un miniappartamento pronto per essere dato in locazione ma in un appezzamento di terreno lontano da sguardi indiscreti compreso tra gli uffici della Polizia Municipale a piazza D’Armi e le mura di contenimento di un magazzino dei Carabinieri.Nonostante la zona piuttosto controllata, nei giorni scorsi due cittadini provenienti dall’Ungheria hanno pensato di allestire questa sorta di bivacco con tanto di mobili recuperati in strada nel quartiere. Un angolo di degrado che ha sorpreso gli stessi agenti della Polizia Municipale che ieri mattina hanno fatto scattare il blitz. Sul posto oltre a due pattuglie dei vigili è intervenuto anche il personale di Anconambiente che ha provveduto a rimuovere questa sorta di appartamento realizzato sotto le stelle.La zona dopo la rimozione è stata bonificata. Sul posto anche il magazzino comunale che ha ripristinato la rete metallica posta a protezione di questa area che i due ungheresi avevano divelto. A far scattare le indagini sono stati proprio gli agenti della Polizia Municipale che negli ultimi periodi avevano notato strani movimenti in questa parte di piazza. A notare il passaggio continuo verso la parte posteriore dell’edificio anche il personale della squadra Annona e Commercio sempre riconducibile al comando della Polizia Municipale. Intervenire non è stata una cosa semplice per il fatto che i due ungheresi già noti alle forze dell’ordine spesso e volentieri risultano in preda ai fumi dell’alcool. Da qui la decisione di rimuovere quanto prima questa baraccopoli cosa questa che è stata apprezzata e non poco da alcuni ambulanti di piazza D’Armi.