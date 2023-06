Calpesta un cavo elettrico e rimane folgorata. Un passante la soccorre e la scossa raggiunge anche lui

ANCONA - Stava passeggiando in riva al mare quando ha inavvertitamente calpestato un cavo elettrico ed è rimasta folgorata. Un passante l’ha subito soccorsa, ma anche lui è stato raggiunto dalla scossa elettrica.

Choc questa mattina alle grotte del Passetto, dove l’arrivo dell’eliambulanza ha generato un clima d’allarme nel bel mezzo dei preparativi della Festa della Repubblica, in programma al Monumento ai Caduti con le autorità al gran completo. L’elicottero del 118, su richiesta di bagnanti che hanno assistito alla scena, è atterrato proprio davanti alla Seggiola del Papa per soccorrere l’uomo e la donna, folgorati dalla scarica elettrica che, a quanto pare per un guasto elettrico, sarebbe partita dal cavo del verricello di un grottarolo, impegnato a calare in mare la sua barca.

La donna, una 50enne anconetana, l’avrebbe inavvertitamente calpestato e un 52enne che si trovava in zona, per metterla in salvo, sarebbe stato a suo volta attraversato dalla corrente elettrica.

Al Passetto sono scattati subito i soccorsi, con il personale del 118 e della Croce Rossa, i vigili del fuoco arrivati con un gommone e la capitaneria di porto. I due pazienti sono stati portati all’ospedale di Torrette con codici di media gravità, dunque non in pericolo di vita, per fortuna.