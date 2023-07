Il caldo opprimente non dà tregua: malore e tanta paura per un uomo di 49 anni

ANCONA - Ancora caldo, ancora afa, ancora aria opprimente. E tante persone in difficoltà come si evince anche dagli interventi in sequenza della Croce Gialla. Il primo a Marina Dorica per il malore ad un uomo di 49 anni, un operaio di un'azienda del posto portato all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità, quindi la corsa - insieme all'automedica - alla piscina del Passetto per una donna di 48 anni che si è sentita male ma dopo essersi ripresa ha rifiutato i trasporto in ospedale.