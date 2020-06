Calcio in lutto per Gino Piangerelli: ​fu il simbolo di una generazione

ANCONA - Un altro pezzo importante dello sport di casa nostra se n’è andato. Si sono infatti svolti già ieri, nella chiesa del Cristo Divino Lavoratore, a Posatora, i funerali di Gino Piangerelli, scomparso domenica all’età di 87 anni dopo una serie di complicazioni di una malattia che si era aggravata negli ultimi mesi. Gino, allenatore di calcio a livello dilettantistico e giovanile, era conosciutissimo in città e in provincia , avendo allenato numerose squadre, ma la sua figura era molto popolare soprattutto a Sirolo e a Numana, dove aveva guidato a più riprese le formazioni della riviera negli anni ‘70 e ‘80’, e ad Ancona, dove assieme al fratello maggiore Alberto, scomparso nel 2017, aveva dato vita alla Junior prima e alla Virtus poi, scoprendo numerosi talenti poi affermatisi a livello nazionale, primo fra tutti l’ex azzurro Renato Zaccarelli, a lungo capitano del Torino.

Personaggio sanguigno, generoso, sempre schietto e pungente, mai banale e scontato, Gino faceva parte di una generazione di sportivi puri e popolari, meno preparati tecnicamente forse di quelli di oggi, ma imbattibili nel dare un’anima e un carattere ai giocatori che allenavano e alle squadre che formavano. Protagonisti in un calcio giocato su campi durissimi o pieni di fango, con palloni improbabili e attrezzature che oggi farebbero sorridere, Gino, Alberto e i loro colleghi furono i padri della crescita dello sport anconetano dopo la seconda guerra mondiale, in un panorama povero di strutture e ricco di fantasia e di entusiasmo, che potè prosperare proprio grazie alla grande passione di questi personaggi. Gino Piangerelli, già vedovo da alcuni anni, lascia due figlie che ieri gli hanno dato l’ultimo saluto insieme ai n ipoti. Nella sua vita lavorativa, oltre che allenatore, era stato per decenni impiegato alla Angelini , un’altra azienda storica del capoluogo, dove pure, era molto conosciuto.

