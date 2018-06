Caffè choc al Bar Giuliani colpita da un ombrellone Tanta paura per una donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Una raffica particolarmente potente. Un ombrellone che prende il volo e piomba addosso a una signora. Le è arrivato dritto in testa ed è stata costretta a farsi medicare al pronto soccorso. Paura in corso Garibaldi, spazzato dal vento forte che ha scoperchiato i dehors e ha mandato all’ospedale una donna di 55 anni.Splendeva il sole ieri mattina, ma tirava molto vento. Una minaccia difficile da prevedere per la signora che stava sorseggiando un caffè nel cuore del centro storico quando all’improvviso è stata travolta da un ombrellone abbattuto da una folata. Erano le 11 all’esterno del Bar Giuliani, un punto in cui le correnti che provengono dal mare s’incanalano in corso Garibaldi e possono raggiungere particolare intensità. La poveretta è stata centrata alla testa dal dehors.Nulla di grave, per fortuna, ma la botta è stata dolorosa e così ha dovuto ricorrere alle cure del 118. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa che ha medicato la 55enne per poi accompagnarla al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso che, comunque, hanno escluso complicazioni.Mattinata di infortuni e spiacevoli incidenti, quella di ieri. Lungo il viale della Vittoria, proprio all’uscita del poliambulatorio, una nonnina di 84 anni è caduta rovinosamente a terra, forse a causa di una raffica di vento improvvisa. Erano passate da poco le 10. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Gialla: l’anziana, che perdendo l’equilibrio ha battuto la testa, è stata portata a Torrette con un codice di media gravità. Giornata da dimenticare anche per un anziano che, scendendo dall’autobus in via Giordano Bruno, è inciampato ed è caduto, ferendosi a un ginocchio. È stato soccorso dal 118 e trasferito a Torrette per accertamenti.