Ancona, precipita in un pozzo con l'acqua profonda 6 metri: salvato dai sommozzatori dei vigili del fuoco

ANCONA - Cade in un pozzo profondo con 6 metri d'acqua: salvatio dai sommozzatori del vigili del fuoco.

Sono intervenuti poco prima delle ore 20 in Frazione Poggio di Ancona per una persona caduta in un pozzo con acqua profondo 6 circa metri. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di di Ancona insieme al Nucleo Sommozzatori, che si sono calati nel pozzo utilizzando tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale) recuperando la persona in buono stato di salute. Il personale del 118 che ha medicato la persona sul posto.