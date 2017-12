Perde il controllo della sua Vespa e cade: centauro portato a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Stava percorrendo la Flaminia quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della sua Vespa ed è caduto a Terra. Un brutto volo, per fortuna le auto sono riuscite ad evitarlo, il centauro che ha riportato ferite di media gravità per tutti i controlli del caso è stato portato dal 118 all'ospedale regionale di Torrette.