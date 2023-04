Cade in casa, i vigili del fuoco salgono al quarto piano insieme al 118 per soccorrere una donna

ANCONA – Pasquetta di paura per un'anziana caduta in casa in via Mamiani: i vigili del fuoco hanno dovuto salire sul balcone al quarto piano per soccorrerla. È successo questa mattina attorno a mezzogiorno.

La donna, sola in casa, è scivolata lungo il corridoio ed è rimasta bloccata sul pavimento, senza riuscire a rialzarsi. In qualche modo, trascinandosi con le poche forze che aveva, è riuscita a raggiungere il telefono e a dare l'allarme al 112. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco e il 118. I pompieri, utilizzando l'autoscala, si sono portati sul balcone e poi hanno forzato la porta finestra per entrare. L'anziana, rimasta sempre cosciente anche se sotto choc, è stata poi caricata in ambulanza per essere accompagnata al pronto soccorso di Torrette: non è grave, per fortuna.