Cade ed è travolto dal suo scooter: il traffico di nuovo in tilt sulla Flaminia

ANCONA Ancora un incidente all’incrocio maledetto. Stavolta all’ospedale è finito un 70enne anconetano, scivolato e travolto dal suo stesso scooter. Il traffico in tilt e le lunghe code sono state la conseguenza naturale dell’ennesimo schianto avvenuto all’incrocio tra la Flaminia e via Conca.Erano passate da poco le 10, questa mattina, quando il 70enne in sella al suo Suzuki Burgman 400 nero stava percorrendo la Flaminia in direzione Ancona. Arrivato alla pericolosa intersezione, ha perso il controllo dello scooter ed è caduto a terra.