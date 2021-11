ANCONA - Momenti di paura quelli vissuti questa settimana in un supermercato di via Giordano Bruno con un uomo di 71 anni che è caduto a terra dopo un malore. Apprensione tra la gente, immediato l'intervento della Croce Gialla che dopo il soccorso sul posto ha portato l'uomo che ha riportato anche una ferita al capo al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso.

