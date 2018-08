Escursionista cade sul Conero 118 e pompieri riescono a salvarlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un'ambulanza del 118 è intervenuta, nel primo pomeriggio, lungo il sentiero 301 del Monte Conero, dove un escursionista, caduto e rimasto ferito, aveva lanciato l'allarme. I soccorritori hanno chiesto il sostegno dei vigili del fuoco anche perché, in un primo momento, l'incidente sarebbe avvenuto in un punto piuttosto impervio della Traversata del Conero, difficile da raggiungere.Una volta sul posto, per fortuna, l'ambulanza è riuscita comunque ad avvicinarsi e a caricare il ferito che è stato trasportato all'ospedale di Torrette. Non è grave, anche se si sospetta possa avere una caviglia fratturata.