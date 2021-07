Cade e si fa male sullo stradello di Mezzavalle: per soccorrere la turista serve il fuoristrada

ANCONA - Brutta avventura per una turista lungo lo stradello che conduce alla spiaggia di Mezzavalle. Lungo il sentiero la donna poco più che quarantenne ha perso l’equilibrio ed è finita in terra riportando una lesione ad una gamba. I primi soccorsi sono stati portati da alcune persone che si trovavano in compagnia della donna nel frattempo qualcuno aveva provveduto ad allertare il 112 numero unico dell'emergenza territoriale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che grazie ad Land Rover Defender hanno recuperato la donna impossibilitata a camminare con il mezzo che è riuscito a scendere lungo lo stradello. Secondo una prima ricostruzione la donna avrebbe perso l'equilibrio a causa del fondo sconnesso ma anche dall'uso di calzature non idonee. La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette.

Ultimo aggiornamento: 15:35

