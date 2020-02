ANCONA - Momenti di apprensione per un novantenne alla stazione ferroviaria di Ancona con l'anziano che è caduto, immediata la richiesta di soccorso dei presenti e il trasporto dell'uomo all'ospedale di Torrette per tutte le verifiche del caso: le sue condizioni comunque non sono gravi.

