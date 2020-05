Cade mentre va a fare la spesa: paura per un uomo di 62 anni

ANCONA - Era andato a fare la spesa e per una distrazione è caduto a terra, momenti di paura intorno all'ora di pranzo per un uomo di 62 anni a Collemarino, immediata la richiesta di soccorso con la Croce Gialla sul posto insieme alla polizia municipale che stava controllando la situazione sul litorale. L'uomo è stato portato all'ospedale di Torrette, per lui una lesione alla spalla.

