Cade lungo il sentiero di Mezzavalle, soccorsi difficili per una donna di 49 anni

ANCONA - Cade lungo il sentiero di Mezzavalle all'altezza del terzo tornante e serve l'intervento dei vigili del fuoco che hanno faticato non poco per raggiungerla e soccorrerla anche perchè la donna - 49 anni- nella caduta si è procurata dalle lesioni ad un arto inferiore. Spinalizzata sul posto, poi grazie all'intervento della Croce Gialla la 49enne è sata portata all'ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso.

