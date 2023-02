Cade dalle scale, paura per un parroco anconetano di 84 anni. Si pensa ad un malore

ANCONA- Spavento in pieno centro nella serata di oggi (28 febbraio). La Croce Gialla è dovuta intervenire nei locali della Chiesa del Sacro Cuore di via Maratta ad Ancona per soccorrere un parroco anconetano di 84 anni caduto dalle scale.

Sospetto malore

L'anziano è stato trasportato all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità ma si sospetta che alla base della caduta possa esserci un malore.