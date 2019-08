Cade nel peschereccio durante i lavori e batte la testa: corsa all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Paura al porto di Ancona per un grave infortunio accaduto a bordo di un peschereccio.Un uomo di 47 anni ha perso l'equilibrio durante i lavori di ristrutturazione dell'imbarcazione, è caduto ed ha battuto violentemente la testa. Immediato il soccorso da parte di un equipaggio della Corce Giallo. L'uomo è stato portato velocemente all'ospedale di Torrette, ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.