Cade al Passetto Soccorsi difficili per la gran folla

ANCONA - Una brutta caduta alla Seggiola del Papa, il tempestivo intervento della Croce Gialla per i soccorsi. La difficoltà di poter raggiungere il luogo dell’incidente da parte dei soccorritori a causa della grande folla presente in questi giorni al Passetto. È successo ieri mattina, quando la centrale operatriva del 118 ha allertato l’automedica e un equipaggio della Croce Gialla di Ancona per soccorrere una persona caduta a terra. Un bagnante, mentre camminava sugli scogli in prossimità della Seggio del Papa, è scivolato sulle alghe ed è caduta, battendo il capo. Sebbene il ferito sia rimasto sempre cosciente, c’è stata molta preoccupazione e l’immediata chiamata al 118.La discesa in spiaggia è stata facilitata dal personale di Conerobus, che gestisce l’ascensore, e che ha fatto in modo di far trovare l’impianto pronto per tyrasportare i soccorritori accorsi con i borsoni che contengono tutte le attrezzature necessarie in questi casi. Il problema si è palesato una volta scesi: tutti gli spazi erano occupati dalle persone che hanno scelto la spiaggia urbana per trascorrere la domenica. Anche il percorso riservato ai disabili era occupato. Tutti hanno cercato di agevolare il passaggio dei soccorritori, che però in più di un passaggio si sono trovati in grande difficoltà. Una volta raggiunto il ferito, è stato caricato su una barella e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette con un codice di media gravità. Le sue condizioni non sono preoccupanti. I soccorsi al Passetto sono sempre molto complicati tanto che in diverse occasioni si è reso necessario l’intervento via mare per essere ancora più veloci.