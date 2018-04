Cade dall'impalcatura dove â€‹sta lavorando: operaio all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Infortunio sul lavoro alla Zipa, dove un operaio è caduto da un’impalcatura ed è finito all’ospedale.Si tratta di un 40enne che, per cause ancora da stabilire, ha perso l’equilibrio sull’impalcatura su cui stava lavorando, cadendo pesantemente al suolo d un’altezza di un paio di metri. Immediati i soccorsi da parte degli operatori della Croce gialla che hanno portato l’uomo, comunque in condizioni non gravi, all’ospedale di Torrette.