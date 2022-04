ANCONA - Era andata in chiesa per una preghiera alla vigilia di Pasqua ma per cause ancora da accertare una donna di 58 anni questo pomeriggio intorno alle 15,30 è caduta dentro la cattedrale di San Ciriaco. Immediata la richiesta di soccorso con la Croce Gialla che si è precipitata sul posto per soccorrerla e per trasportarla all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti legati al forte dolore al polso con forte sospetto di frattura.

