ANCONA - Era caduto in casa e a causa dei traumi riportati non riusciva ad alzarsi: intorno alle 13 la Croce Gialla insieme ai vigili del fuoco hanno soccorso un uomo di 82 anni nella sua abitazione in via Ragnini prima spinalizzandolo sul posto per poi trasportarlo per tutti gli accertamenti del caso al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette.

