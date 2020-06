Cade in casa, i vicini danno l'allarme: momenti di paura per una donna di 70 anni

ANCONA - Momenti di paura poi il sollievo. Cade in casa e urla, i vicini la sentono e danno subito l'allarme. E' successo intorno alle 11 in via delle Tavernelle dove i vigili del fuoco prima e la Croce Gialla poi hanno soccorso una donna che era volata a terra. Solo tanto spavento, la signroa si è velocemente ripresa tanto che non è stato necessario neanche il trasporto in ospedale.

