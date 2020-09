Cade in casa per un malore, la porta è bloccata: intervengono i vigili del fuoco, signora di 94 anni portata all'Inrca

ANCONA - Era caduta in casa e non riusciva a rialzarsi: inutile il tentativo di aprire la porta dall'esterno causa la chiave rimasta sulla porta e senza risposte le numerose chiamate dei familiari per sincerarsi delle condizioni di una donna di 94 anni stramazzata a terra per un malore. Con la Croce Gialla sono intervenuti anche i vigili del fuoco in un'abitazione di via Panoramica che hanno trovato la donna dolorante distesa a terra. Sul posto le prime cure quindi il trasporto all'Inrca per un controllo più completo delle sue condizioni.

