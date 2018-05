Cade al cantiere navale Serie ferite agli arti inferiori per un operaio di 47 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Incidente sul lavoro lunedì notte nel cantiere navale di Ancona dove un uomo di 47 anni che stava lavorando per una ditta esterna a Fincantieri per cause in corso di accertamento ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra. Immediata la richiesta di soccorso da parte dei colleghi di lavoro con l'uomo che ha riportato diverse ferite alle gambe portato all'ospedale di Torrette.