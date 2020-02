Inciampa in una buca e si frattura una spalla, donna all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Cade in una buca e si rompe una spalla. Brutta disavventura per una signora che ieri pomeriggio camminava in via Primo Maggio nei pressi di un supermercato non distante dalla rotatoria che si trova all’incrocio con via Grandi alla Baraccola . Protagonista suo malgrado una donna di 45 anni che dopo aver perso l’equilibrio a causa di una buca è finita in terra. In preda ai dolori la signora in codice giallo è stata trasportata al pronto soccorso di Torrette da un mezzo della Croce Gialla di Ancona.