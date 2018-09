Cade dalla bici e prende una botta in testa: trauma cranico per un ragazzino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un ragazzino si è capottato con la bicicletta, ed è rimasto ferito alla testa. Sono stati momenti di paura quelli vissuti ieri pomeriggio in via Podesti. Immediata la richiesta di soccorso alla centrale operativa del 118. Sul posto si sono portate l’ambulanza della Croce Gialla di Ancona e l’automedica del 118. Subito sono state prestate le prime cure al ragazzino, che poi è stato portato a bordo dell’ambulanza al reparto emergenze dell’ospedale regionale di Torrette. Al pronto soccorso della cittadella sanitaria i medici lo hanno sottoposto a tutti gli accertamenti clinici del caso. Il piccolo ciclista è arrivato all’ospedale con un trauma cranico e un politrauma. Le sue condizioni sono state costantemente monitorate dal personale sanitario, anche considerando l’età del paziente. Il quadro clinico non sembrava comunque particolarmente preoccupante