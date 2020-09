Cade dalla bici in discesa mentre consegna i cibi a domicilio: lesione ad una gamba per un ragazzo

ANCONA - Aveva già fatto diverse consegne, stava cominciando a piovere e voleva evitare di bagnarsi ma la fretta gli ha tirato un brutto scherzo. Procedeva con la sua bici lungo la discesa di via Cesare Battisti quando all'incrocio con via Maratta ecco la brutta caduta con alcuni passanti che hanno subito attivato i soccorsi e con la Croce Gialla che lo ha portato dolorante ad una gamba all'ospedale di Torrette.

LEGGI ANCHE:

Un capriolo va a spasso nei giardini pubblici. E in tanti rimangono a bocca aperta

Ultimo aggiornamento: 12:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA