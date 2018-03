Cade in acqua all'altezza della banchina 27 e nuota per farsi vedere: salvato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Stava svolgendo il suo lavoro quando per cause in corso di accertamento è improvvisamente caduto in acqua. Momenti di paura al porto di Ancona per un operaio italiano all'altezza della banchina 27 con i soccorsi che sono iniziati solo quando l'uomo dopo aver nuotato è riuscito a farsi vedere dai colleghi che hanno potuto far scattare le operazioni di recupero. Molto provato l'operaio per il tanto freddo, l'uomo è stato portato con un codice di media gravità all'ospedale di Torrette.