Cade a terra e non riesce più a rialzarsi: salvata da vigili, 118 e vigili del fuoco

ANCONA - Era caduta sul pavimento e non riusciva più ad alzarsi, nonostante i tentativi di trascinarsi verso il telefono. È rimasta a terra diverse ore, poi è arrivato l’intervento salvifico della Polizia Municipale, vigili del fuoco e 118. Mattinata di terrore quella trascorsa ieri da una 90enne residente alle Brecce Bianche. L’anziana è stata trovata nei pressi della cucina, dolorante dopo una rovinosa caduta. A lanciare l’allarme al centralino dei vigili urbani è stato un conoscente che ieri avrebbe dovuto condurla in uno studio medico per una visita.Non sentendo risposte al campanello di casa, né al telefono, l’uomo si è attivato consentendo alla catena dei soccorsi di mettersi in moto. Portata in ospedale per gli accertamenti di rito, le sue condizioni non sono state giudicate gravi dal personale medico. Dato che la donna vive sola e in città non ha parenti prossimi, sono stati anche allertati i servizi sociali del Comune per tutelare la nonnina.