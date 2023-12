ANCONA - Aveva sedici anni, Raimondo Arcolai, quando scoprì il teatro. Vestito di bianco, truccato da clown, spiccava sotto i riflettori accesi, per la prima volta, nel parco di Villa Nappi. «Estate 1975. Memo Mancia, neoeletto sindaco di Polverigi, acquistata la proprietà, per valorizzarla aveva incaricato Roberto Cimetta di allestire uno spettacolo. Alla messinscena de “L'isola purpurea” di Bulgakov, palco, scene e costumi, collaborarono tutti i cittadini». Raimondo fu scelto per la parte di Monsieur Paganel. «Nato e cresciuto a Polverigi, non sapevo neanche cosa fosse il teatro. Dopo di allora non ho più recitato, ma quel debutto mi ha cambiato la vita».

La svolta

Cominciava così la storia di Inteatro, che fu per lui uno spartiacque. «Quello spettacolo di teatro popolare ebbe un successo clamoroso e, già dall'anno seguente, Roberto chiamò a Polverigi le compagnie più promettenti, nazionali e internazionali. Da lì sono passati in tanti, da Jango Edwards a Mario Martone con Toni Servillo, a Giorgio Barberio Corsetti e Federico Tiezzi. Anni meravigliosi». Per Raimondo, s'era aperto un sipario, e lui, curioso com'è, non s'è mai stancato di esplorare quel palcoscenico. «Appena diplomato, ogni estate collaboravo con Cimetta. E quando la Provincia di Ancona fondò l'Amelac, poi rinominata Amat, regionale, per la distribuzione di spettacoli teatrali nelle Marche, il direttore Velia Papa mi chiese di dare una mano». Iscritto a Giurisprudenza, a Urbino, non si lascia scappare l'opportunità di approfondire le sue competenze, finora acquisite sul campo. «Con una borsa di studio, frequentai il primo corso di operatore teatrale, organizzato dall'Eti con l'Agis. A Roma, diretto da Fulvio Fo, il fratello di Dario; come insegnanti, i massimi esperti del settore. Un'esperienza preziosa, che mi convinse a gettare i codici alle ortiche. Contro il parere dei miei, che immaginavano, di quel mondo, le cose peggiori». Ma quell'anno a Roma fu per Raimondo l'università, il viatico della sua professione. «Ospitato da Cimetta a Trastevere, andavo a lezione di giorno, di sera a teatro. Non dimenticherò mai le ultime rappresentazioni di Eduardo, al Quirino».

L’escalation

Tornato ad Ancona, nell'84 viene definita la sua posizione all'Amat. «Devo dire grazie ad Alfredo Trifogli, uomo spigoloso, ma di grande onestà intellettuale, il presidente che si batté per il contratto di tutto il personale». In quegli anni, l'Amat curava le stagioni di prosa di Ancona. «Portammo nomi grossi al Metropolitan, al Goldoni e allo Sperimentale. “La strana coppia”, con Monica Vitti e Rossella Falk, registrò il tutto esaurito per una settimana». Il contratto non lo dissuade dal gettarsi in un'altra avventura, che ricorda con nostalgia. «Chiesi un'aspettativa di due anni, per collaborare con Antonello Pischedda, produttore di Carmelo Bene e di Peppe e Concetta Barra. Mi hanno cambiato la vita, tra Roma, Napoli e Procida. Spettacoli fantastici, accanto a protagonisti assoluti, pazzi e di grande umanità». Di nuovo all'Amat. Quando Velia Papa e Marco Morico lasciano l'Amat, nel '93, per fondare il Tee/Stabile delle Marche, Raimondo è nominato direttore generale. «Lavoravo giorno e notte, a programmare le stagioni dei Comuni associati, ogni anno più numerosi. La nostra regione era semi-sconosciuta, bisognava convincere le compagnie, i personaggi affermati a esibirsi in teatri che neanche sapevano dove fossero». E quando gli chiedono di organizzare lo spettacolo per la riapertura del teatro Raffaello di Urbino, con Gilberto Santini e Gianpiero Solari propone a Carlo Cecchi una nuova produzione, “Sei personaggi in cerca d'autore”. «Un enorme successo dello Stabile delle Marche, che nel 2006, quando il sindaco Sturani mi chiamò a dirigerlo, portammo in tournée fino all'Athénée di Parigi».

Quattro anni allo Stabile, fino al 2010, hanno significato per Raimondo Arcolai scoperte felici di artisti esordienti, che il tempo ha confermato, come Arturo Cirillo e Alessandro Sciarroni. «E tanti altri allievi di Carlo Cecchi, ormai diventato un amico di Ancona». Scoprire talenti è il mestiere di Raimondo, che oggi, di nuovo all'Amat, responsabile della programmazione, è talent scout dei giovani promettenti marchigiani.