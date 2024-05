Lo speleologo Maurizio Bolognini: «Benedetta quella escursione prima della Maturità»

Maurizio Bolognini ha un talento innato per perlustrare il ventre della Terra, scoprire quello che si nasconde nella montagna. Ma ha anche il dono di indagare nell'anima. Difeso da una timidezza generosa, sa guardare dentro le persone e cogliere emozioni e sentimenti. Sa cogliere i particolari, rappresentare un concetto con pochi tratti di matita. Per questo, quando finalmente, a trent'anni, ha cominciato a dar seguito a un'esigenza senza nome, abbandonato un lavoro da dipendente, ha scelto la libera professione di grafico. «Non quella dello speleologo, che non è un lavoro e che non si studia all'università. S'impara sul campo».

La folgorazione

Com'è stato per lui, folgorato da questa passione nel 1969. «Era di maggio. Ultimo anno dell'istituto per Geometri. Un mio compagno di scuola, Gianni Cieri, mi invitò a un'escursione con il suo gruppo speleologico alla Grotta delle Tassare, sul monte Nerone. Una fatica bestiale, cui non ero abituato. Indolenzito a tal punto che preparai l'esame di maturità immobilizzato a casa in poltrona». Ma anche un'esperienza bellissima, un rito di iniziazione, che ha dato una svolta alla sua vita. Bambino cittadino, figlio di una “arcaròla”, Floriana Bordini, e di un rappresentante di commercio anconetano di via Saffi, Luciano, che aveva mosso i primi passi come dipendente di Vito Cagli, abbigliamento e telerie in via della Loggia, Maurizio aveva scoperto la natura d'estate, in villeggiatura ad Arcevia.

I profumi

«Ancora oggi, so riconoscere i profumi di elicriso e santoreggia, che mi sono rimasti dentro da allora. Ad Ancona, dall'appartamento in corso Matteotti, dove sono nato, al massimo scendevo a giocare a tappi con mio fratello Mauro sui gradini della chiesa di S. Cosma. Poi, nel '62, i miei comprarono una casa in cima a via Goito, oltre la quale c'era solo il Campo degli Ebrei. E fu per noi fratelli la libertà: fino a cena, a esplorare il Cardeto selvaggio con i ragazzini del quartiere». L'esperienza fece germogliare in Maurizio l'attitudine dell'esploratore, che non l'ha più abbandonato. «Diplomato, mi ero iscritto a Ingegneria, a Perugia, per poi trasferirmi all'università di Ancona, tra i primi, nel '70. Ma intanto continuavo a coltivare la passione per la speleologia».

Ogni venerdì pomeriggio, summit con il Gruppo Speleologico Marchigiano, per pianificare l'uscita del fine settimana. Ed è nel '71, ad aprile, che viene organizzato, al liceo Luigi di Savoia, il primo corso di “Introduzione alla Speleologia”. «Un successo, perché finalmente ci facevamo conoscere, con il coinvolgimento di tanti ragazzi». Sarà però la scoperta del secolo, a dare al Gruppo, entrato nel Cai di Ancona, una visibilità inaspettata. Tra la fine di settembre e l'ottobre di quell'anno, quel manipolo di giovani speleologi anconetani riesce a penetrare in una fessura nella roccia, sul versante nord di Monte Valmontagnana, alla Gola di Frasassi. Gliel'aveva indicata un amico, Rolando Silvestri, incuriosito durante un'escursione con Umberto Di Santo. La storia appassionante di quella scoperta, Maurizio l'ha raccontata, con Mauro, in alcuni libri, di cui ha lui stesso curato la pubblicazione. Chi meglio di lui, che per primo scese nell'abisso alto 100 metri, spalancato alle spalle di quel passaggio angusto? Nell'ultimo testo, “L'emozione della vita”, ha accenti poetici, che sconfinano nel misticismo di chi, all'improvviso, si è trovato a faccia a faccia con il sublime segreto della natura, quello che oggi è per tutti la meraviglia delle Grotte di Frasassi.

Il racconto della meraviglia

«Con la fedele macchina fotografica, ho documentato le fasi della scoperta». Il primo servizio giornalistico nazionale uscì di lì a poco su Epoca, foto di Maurizio e di Fabio Sturba, il secondo, dopo di lui, a scendere nell'Abisso Ancona. Ed è quella macchina a decidere il suo futuro: nell'84 Maurizio riscopre la passione per grafica e fotografia e si licenzia dall'Esam. «Per i dépliant turistici, ogni fine settimana in giro per gli Appennini, in camper con mio figlio Nikita». Ha chiamato la sua casa editrice Visibilio, come l'esaltazione di quella domenica di ottobre del '71, quando, primo essere umano, posò il piede sul fondo della Grotta Grande del Vento. Tu chiamale, se vuoi, emozioni.