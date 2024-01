ANCONA - «Gracias a la vida, que me ha dado tanto». Parla di sé, Grazia Barboni, ogni volta che canta la canzone di Violeta Parra. Per questo riesce a commuovere chi ascolta. Poi, mentre il pubblico in visibilio continua ad applaudirla, ad Ancona capita che qualcuno chieda: «Barboni! Non sarà mica parente della prof di Inglese allo Scientifico Luigi di Savoia?». Certo, Grazia è la figlia unica di Valentina Barboni, che ha insegnato a tanti adolescenti anconetani la lingua di Albione.

«Mia madre era considerata un'insegnante esigente e severa. E lo era anche con me. Fin da quand'ero bambina, mi parlava in francese. Pretendeva che le rispondessi nella stessa lingua. Se sbagliavo, mi puniva non rivolgendomi più la parola per un pezzo». Però Grazia non ricorda un'infanzia difficile. «Mamma era impegnata di pomeriggio nelle lezioni private. Così, dall'appartamento al Viale, mi portava da nonna Maria, in via Oddo di Biagio, o dalla nonna paterna, Ernesta». La prof Valentina si era separata dal marito Perseo quando Grazia aveva due anni. «Quella di papà era una famiglia numerosa. Tra le zie e i tanti cugini, nella grande casa di via Oberdan, non mi sono mai sentita sola».

Il regalo

Quando aveva cinque anni, la Befana le portò una piccola fisarmonica giocattolo. «Da quel momento, è stato il mio passatempo preferito. Mia madre si accorse che provavo a ripetere, a orecchio, le canzoncine che sentivo alla radio. Mi iscrisse all'accademia di Orfeo Burattini». La musica, forse, era passione di famiglia: suo nonno, scomparso sotto il bombardamento della stazione nell'ottobre del '43, suonava il corno nell'orchestra dei ferrovieri. E mamma Valentina non esitò a comprarle una piccola chitarra, che l'aveva attratta irresistibilmente da una vetrina, a Venezia. Cominciò così a prendere lezioni. Un giorno, il maestro Burattini la sentì canticchiare, mentre strimpellava sulle corde. E le propose di preparare un pezzo di Dalida, “Ascoltami”, da inserire nella tournée che stava allestendo in Jugoslavia. «Avevo 15 anni. Lo spettacolo era in un teatro di Dubrovnik. Quando toccò a me, rimasi paralizzata, non riuscivo a entrare in scena, davanti a tutta quella folla. Orfeo mi diede una spinta e mi ritrovai sul palco. Intonando le prime note, il ghiaccio che sentivo dentro piano piano si sciolse, e provai un'emozione nuova: capii che la musica era per me davvero importante». Al punto che Grazia, negli anni che seguirono, dedicava più tempo alla chitarra e alla danza classica, che allo studio. «Mamma, scontenta della mia pagella, sulla sufficienza, quando iniziai il terzo anno al liceo Scientifico, dove ero sempre e solo la “figlia della Barboni”, mi ritirò dall'Accademia di Orfeo Burattini e dalla scuola di ballo di Anna Bianchi Domini». E dopo la maturità, le consigliò di iscriversi a Economia. «Superati tre esami, di cui due di lingue straniere, riuscii a impormi con mia madre: quella facoltà non faceva per me». Passa a Lingue e letterature straniere. «Grandi prof, tra cui Lucio Villari, di Storia, e Paolo Chiarini, di Letteratura tedesca». Intanto aveva conosciuto Giuliano, studente di Ingegneria a Bologna. Si sposarono nel '74, e andarono a stare in una casa colonica tra Montesicuro e Gallignano. «Tre figli maschi, Marco, Andrea e, dopo dieci anni, Paolo. Cresciuti in campagna, ora vivono altrove, ma ogni estate non vedono l'ora di tornare qui». Grazia, per loro e per gli amici, ha sempre cantato, suonando la chitarra, nelle feste sull'aia, sotto le stelle, o davanti al camino.

Il sogno

Ma solo quando Giancarlo Trapanese le propone di esibirsi durante la presentazione di un suo libro, al Ridotto delle Muse, Grazia tira fuori l'antico sogno dal cassetto. «Sentivo, con nostalgia e rimpianto, che quella era la mia strada». Aldo Grassini l'ascolta cantare De André, e la invita a esibirsi a un congresso nazionale di esperantisti, vicino a Sanremo. «Da allora, ho partecipato a tanti convegni, anche planetari. Sono felice di diffondere nel mondo, in esperanto, la poesia di Faber. E di aver suonato, a Genova, sulla sua mitica “Estève”». Gracias a la vida.