Si butta in mare per farla finita: i carabinieri si tuffano e la salvano

ANCONA - L’hanno trovata con le gambe e il bacino immersi nell’acqua del mare. Infreddolita, spaesata e con i vestiti bagnati. La sua intenzione, probabilmente, era quella di lasciarsi andare tra le onde dell’alba per farla finita. A impedire quello che poteva essere un gesto estremo è stato l’intervento tempestivo dei carabinieri di Collemarino. Sono stati loro, assieme al personale del 118, a correre ieri mattina sulla spiaggia di Torrette per portare in salvo una donna peruviana di 44 anni residente ad Ancona. I militari non hanno esitato ad entrare in acqua e a portare la straniera verso il bagnasciuga per permettere ai soccorritori della Croce Gialla un primo intervento e poi il trasporto d’urgenza all’ospedale di Torrette. Era in ipotermia. Dopo essere stata visitata dai medici del pronto soccorso, la 44enne è stata trasferita nel reparto di Psichiatria. Ieri, non è stata in grado di raccontare ai carabinieri guidati dal comandante Giuseppe Colasanto cosa l’avesse spinta ad entrare in acqua. Era ancora sotto choc e intirizzita dal freddo.