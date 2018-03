Ragazzo di 23 anni si agita sull’autobus e finisce in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Perde il lume della ragione all’interno di un mezzo della Conerobus, viene portato al Comando della Municipale dove rimedia una denuncia per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale poi, non contento, si agita di nuovo al punto che si rende necessario il trasporto in ospedale. Protagonista della vicenda è un cittadino di 23 anni, del Ghana, che ieri ha dato in escandescenze in un autobus dalle parti di Pietralacroce. Il conducente dopo aver messo in sicurezza il mezzo ha allertato la Municipale che ha inviato sul posto una pattuglia. Alla vista degli agenti l’africano si è rifiutato di fornire le generalità aggredendo le forze dell’ordine. Dopo il passaggio al Comando delle Palombare il 23 enne è stato portato a Torrette dal 118.