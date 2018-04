Bus, malore al volante L’autista riesce ad accostare e quindi chiama il 118

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ha avvertito un lieve malore, dovuto a uno sbalzo di pressione, ma è riuscito ad accostare evitando un possibile incidente. E’ stato lo stesso autista, un 58enne dipendente Conerobus, a chiamare il 118, tra lo spavento dei passeggeri. Si è ripreso, ma è stato trasferito a Torrette per accertamenti il conducente che verso le 8 era alla guida di un bus quando, poco prima di arrivare al capolinea di Tavernelle, si è sentito male e ha accostato il mezzo. Sul posto è intervenuta l’automedica del 118. Non preoccupano le condizioni del 58enne: due mesi fa si era sottoposto alle visite mediche di routine che non avevano evidenziato problemi.