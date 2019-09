Furbetti dei bus, la pacchia è finita. Trucchi, fughe e minacce: «So dove abiti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - «Biglietto prego». E improvvisamente l’autobus ammutolisce. C’è chi si ricompone, chi fruga affannosamente nelle tasche o nelle borse, chi arretra, manco avesse visto Satana, e vorrebbe diventare trasparente mentre s’avvicina all’uscita per scappare alla prima fermata utile. Qualcuno invece si agita, accampa scuse, sostiene di aver smarrito il titolo di viaggio o di essersi dimenticato di timbrarlo: «Dev’essermi caduto, sono distratto...».Succede sempre così quando a bordo compare il tandem controllore-ticket seller, nuova figura, quest’ultima, introdotta da Conerobus per diffondere cultura civica, nella convinzione che la repressione non sia l’unica arma per contrastare i furbetti del bus, ma serva altro: educazione al rispetto delle regole, prima di tutto. E allora la multa, almeno in questo periodo sperimentale (dal 1° settembre al 15 ottobre, con possibilità di proroga) diventa una extrema ratio rispetto al dialogo, alle spiegazioni e alla possibilità di pagare a bordo il biglietto, sia pure a un prezzo lievemente maggiorato, servendosi delle apposite macchinette che non fungono più da mere obliteratrici, ma anche da cassa: se il ticket a terra viene da 1,25 (corsa semplice) a 1,50 euro (per 100 minuti), acquistarlo a bordo costa 2 euro (o 3, se lo si richiede all’autista).Almeno fino a metà ottobre i ticket seller (ne sono stati assunti tre) gireranno sulle linee urbane, affiancati da un verificatore (quattro coppie si distribuiscono quotidianamente le tratte, due al mattino e due nel pomeriggio) per accertare che tutti i passeggeri siano in possesso del titolo di viaggio e invitare chi non ce l’ha a sanare la situazione a bordo, senza arrivare alla contravvenzione da 50 a 250 euro in caso di recidiva.«E’ un’iniziativa finalizzata a sensibilizzare l’utente a pagare il biglietto e soprattutto ad abbonarsi, ma anche a salire ed uscire dal bus in modo corretto, a non sedersi sui posti riservati ad anziani, donne incinta o portatori di handicap e non occupare troppo spazio con i passeggini» spiega Fabrizio, responsabile del settore verifiche di Conerobus, che ci fa da cicerone in un tour sulle linee di collegamento tra piazza Cavour e il Piano. L’abitudine di viaggiare a scrocco, purtroppo, è ancora radicata, anche se il trend sembra in diminuzione, a giudicare dai numeri. L’evasione, che nel 2016 si attestava al 7%, è calata nel 2017 al 5,3% e nel 2018 al 4,2%. Segno che qualcosa sta cambiando.«Ma c’è ancora chi le escogita tutte per non pagare: esibisce biglietti taroccati o tagliati, scappa, minaccia. In passato è capitato spesso che i controllori venissero intimiditi, strattonati o aggrediti, anche per questo adesso si viaggia sempre in coppia». Gli escamotage più ingegnosi per viaggiare gratis? C’è chi passa lucidalabbra sul biglietto, per cancellare facilmente l’inchiostro dell’obliteratrice, chi ricorre all’abrasione con gomma o coltellini e chi, invece, ritaglia il ticket dalla parte della convalida, così da poterlo timbrare più volte, ma il 75enne che ci ha provato pochi giorni fa è stato smascherato e punito con una sanzione da 50 euro.Le scuse sono sempre fantasiose e non esiste una precisa tipologia di furbetto. «Uomini, donne, italiani, stranieri, pensionati, ragazzini: non c’è distinzione - spiega Fabrizio -. E’ capitato di multare anche novantenni che fingono di aver ricevuto il biglietto falsificato dal nipote. Ma la cosa assurda è che anche in questi giorni in cui il ticket seller propone l’acquisto del biglietto a bordo, ci sono utenti che si rifiutano e preferiscono la contravvenzione».E’ capitato sotto i nostri occhi: in una mattinata la coppia di controllori ha scoperto circa 25 persone senza biglietto, tutte l’hanno fatto a bordo tranne un quarantenne che ha esibito una denuncia di smarrimento dei documenti e, anziché pagare i 2 euro, si è fatto sanzionare. Strano? Mica tanto, perché le statistiche rivelano che la percentuale di riscossione delle multe nel 2015 si attestava appena al 29,6%, salita al 35% l’anno dopo. Evidentemente, molti sono convinti di restare impuniti. Tuttavia, nel corso del tempo è calata l’evasione: si attestava sul 4% nel 2018 a fronte di 12.666 multe (-3,6% rispetto alle 13.140 del 2017) che ammontavano a 12.344 nel 2016 e 12.010 nel 2015. Quest’anno, però, il trend delle contravvenzioni è in aumento: 7.044 fino a giugno.Nel 2018 si è registrato un lieve calo del numero di biglietti emessi (3,2 milioni, -1,2%) compensato dall’aumento degli abbonamenti (162.319, +2%). Tendenza è confermata nel 2019: gli utenti preferiscono abbonarsi (81.628 fino a giugno) anziché ricorrere al biglietto singolo (1.478.529 venduti nel primo semestre).