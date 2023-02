​«Tuo padre mi spia e mi fa seguire». Burrascosa lite tra vicini ad Ancona risolta dall'intervento della polizia

ANCONA- Solo l'intervento della Polizia, in un appartamento di via de Gasperi ad Ancona, ha risolto una burrascosa lite tra condomini avvenuta ieri, 31 gennaio. Protagonisti un uomo di 60 anni e una donna con quest'ultima residente al piano superiore.

La chiamata

A chiamare gli agenti è stato il 60enne che ha raccontato, in baso a ciò che gli era stato riferito dal figlio, di una forte insistenza da parte della donna di voler parlare con lui. Questa lamentava il fatto di essere spiata (attraverso ipotetiche telecamere e cimici sul cellulare) e addirittura seguita da una non meglio precisata dottoressa. In questo senso, sempre secondo la donna, l'uomo avrebbe fornito informazioni su di lei. Una volta giunta la polizia, e aver accertato che le accuse non erano supportate da riscontri oggettivi, è tornata la calma a scongiurare ogni conseguenza.