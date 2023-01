​Ancona, buche da allarme rosso per le macchine: «Assurdo, sembrano vere e proprie voragini. E i danni sono ingenti»

ANCONA- Buche, sempre più profonde, disseminate in tutta la città. Per Ancona la manutenzione del manto stradale sta diventando un problema sempre più grande. Le inchieste dei giorni scorsi si arricchiscono, purtroppo, di nuovi capitoli derivanti dagli incidenti che gli automobilisti stanno iniziando a segnalare. L'ultimo, in ordine di tempo, quello avvenuto due giorni fa dalle parti della Baraccola. Una delle zone più colpite.

Il racconto

«Stavo percorrendo via Primo Maggio in direzione sud quando prima del semaforo "a chiamata" con la mia auto sono finito all'interno di una di queste buche - ha raccontato l'anconetano Mauro Pietroni - Non è un problema nuovo, sono contento che sia emerso negli ultimi tempi ma anche nel recente passato ci siamo trovati a fronteggiarlo. Ho chiamato la Polizia Locale che mi ha fatto sapere di non avere pattuglie dopo le 20 e di rivolgermi ai carabinieri. Questi, dal canto loro, erano già impegnati con altri due incidenti di questo tipo sempre ad Ancona. Non sono più buche, sembrano voragini. E’ una cosa assurda».

I danni

Il momento peggiore è quello della conta dei danni: «Il danno che ho subito alla ruota e al cerchione mi ha costretto a portare la vettura in officina. Sto ancora cercando di capire se ci sono problematiche ulteriori - ha concluso Pietroni - Non capisco perchè non si intervenga prontamente». In questo senso i consigli dei meccanici sono sempre gli stessi: prudenza, mantenere la distanza di sicurezza dalla macchina che precede e rimanere concentrati sulla strada. p.g.