In buca un’auto ogni 2 giorni Scoppia la gomma a un taxi Strada malandate, che caos

ANCONA - L’ultima vittima delle buche è un tassista. Non era in servizio martedì sera, ma stava rientrando da una cena al Mandracchio. Il tempo di imboccare la rotatoria di via Einaudi, nell’area portuale, ed ecco il botto fragoroso. Una gomma è scoppiata per colpa di un profondo solco nell’asfalto e lui, Simone Manzotti, è rimasto a piedi. «Fortunatamente ho montato una gomma usata e ho speso poco perché il cerchio si è salvato - racconta -. Ma quella rotatoria è uno scempio, considerando che ci passano un sacco di camion e in più è un pessimo biglietto da visita per i turisti. Quand’è che il Comune la sistemerà?».Già, quando? Fin qui si è intervenuti solo con rattoppi. L’Amministrazione sta valutando un progetto di manutenzione straordinaria di via Mattei e via Einaudi per il quale confida nella compartecipazione dell’Autorità Portuale. «Lunedì approveremo una variazione di bilancio per destinare 50 mila euro alla chiusura delle buche più pericolose della città - annuncia l’assessore Stefano Foresi -. I lavori verranno svolti d’urgenza prima dell’inverno. Partiremo proprio da via Mattei, ma quella strada è sollecitata quotidianamente da centinaia di camion che vanno e vengono dal porto. Il 90% del traffico pesante passa da lì». Il problema delle buche non è solo dell’area portuale. Riguarda tutto il capoluogo. Si calcola che ogni 48 ore un anconetano finisce nelle pieghe degli asfalti dissestati.Ogni anno la compagnia di assicurazioni che copre i danni causati dalle strade malandate sborsa in media, per conto del Comune, 80 mila euro di indennizzi. Quest’anno è previsto il picco dei risarcimenti dopo un inverno nero contrassegnato da incidenti a ripetizione dovuti all’usura delle strade. L’Amministrazione è impegnata in una corsa contro il tempo per concludere entro dicembre almeno una porzione degli interventi di manutenzione straordinaria da oltre 2,5 milioni, suddivisi in 4 lotti. Rischiano di slittare all’anno prossimo i lavori sulla Flaminia, nel tratto fra il bypass della Palombella e la stazione, per i guai giudiziari del socio accomandatario della ditta (la Co.Ge.Co di Corigliano Calabro) che aveva vinto l’appalto da 377.479 euro (più Iva) con ribasso del 18,4%, raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare nell’ambito di un’inchiesta per associazione a delinquere finalizzata alla turbativa d’asta, frode nelle pubbliche forniture e corruzione. Si attendono lumi dalla Procura di Castrovillari, l’avvio del cantiere è congelato.In partenza, invece, il secondo lotto: la prossima settimana verranno consegnati i lavori di risanamento di parte delle vie Marsala, Maratta, Leopardi e Grazie, di via Palestro e la zona universitaria di via Brecce Bianche, via Bramante, via Novelli e il tratto della Flaminia fra Palombina (all’altezza dello stabilimento Romano) e il confine con Falconara. Se ne occuperà la ditta Savi Enrico di Montelupone che ha offerto un ribasso d’asta del 21% su lavori finanziati per 504.650 euro. E’ scattato il countdown anche per il terzo lotto da 418 mila euro (vie Nenni, Trionfi, Metauro, Tenna, Zuccari, Palombare e Bersaglieri d’Italia) aggiudicato dalla Edil Asfalti di Montelupone. Resta da affidare il quarto lotto di asfalti (da 345 mila euro) che comprende le vie Filzi, Antinori e Santa Margherita e alcune strade delle frazioni Poggio, Gallignano, Paterno e via Saline. E intanto, sono cominciati i lavori per la nuova rotatoria di Brecce Bianche che eliminerà l’impianto semaforico: costo 300 mila euro, con la ditta romana euro 90 che conta di consegnare l’opera entro un mese.