Una buca gli fa perdere il controllo dello scooter e vola dall'altra parte della carreggiata: che paura per un 17enne

ANCONA - Una caduta che poteva trasformarsi in dramma per un ragazzo di 17 anni che in sella al suo scooter anche a causa di una buca in via Tavernelle in prossimità di via Passo Varano ha perso il controllo del mezzo ed è caduto finendo dall'altra parte della carreggiata: per fortuna che in quella direzione non sopraggiungeva alcun veicolo con il giovane che grazie all'intervento della Croce Gialla è stato portato all'ospedale di Torrette in condizioni comunque nbn gravi.